Как избавиться от головной боли из-за недосыпа

Бытует мнение, что многозадачность тренирует мозг, но, если при этом человек хронически не высыпается, пользы не будет. Высокий ритм жизни и информационные перегрузки — справиться с таким давлением под силу не каждому.

«В этой реальности добрать необходимое количество часов сна оказывается не так легко, как в теории. Многие сталкиваются с тем, что долго не могут уснуть, а утром испытывают сложности с подъемом. Что делать? Ответ — ложиться раньше. Не можете заснуть в 24 часа, попробуйте лечь в 23. Не получается заснуть в 23, ложитесь в 22. Несмотря на кажущуюся простоту, такой подход эффективно работает», - рассказала «Свободной Прессе» топ-менеджер крупной фармацевтической компании Кира Заславская.

На сон влияет не только образ жизни, но и поведение в вечернее время. Яркий свет, громкие разговоры, использование гаджетов в кровати негативно сказываются на смене фаз и продолжительности фазы медленного сна.

«Именно в фазу медленного сна мозг активно очищается от продуктов жизнедеятельности с помощью глимфатической системы. Спинномозговая жидкость (ликвор) вымывает токсины. Даже если вы спали меньше, чем хотелось, но подготовились ко сну правильно, процесс очищения будет более эффективным и головная боль станет реже», - отметила эксперт.

Важно понимать, что на долю головного мозга приходится порядка 25% обменных процессов.