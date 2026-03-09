Нарколог сравнил вред алкоголя и наркотиков

В общественном сознании наркотики традиционно воспринимаются как более опасные вещества, чем алкоголь. Однако с медицинской точки зрения такое противопоставление не всегда корректно. Оба типа психоактивных веществ способны вызывать зависимость, повреждать мозг и приводить к тяжелым социальным последствиям. Как специалисты оценивают реальный уровень риска, «Вечерней Москве» рассказал нарколог, психиатр, врач клиники «Алкоспас» Антон Рудковский.

Юридическое деление и медицинская реальность

По словам специалиста, разделение на «алкоголь» и «наркотики» носит прежде всего юридический характер.

С точки зрения нейробиологии алкоголь — это такое же психоактивное вещество, как и другие наркотики, — пояснил Рудковский. — Он влияет на систему вознаграждения мозга, формирует зависимость и вызывает абстинентный синдром.

Ключевое отличие заключается в легальности и доступности. Алкоголь широко представлен в розничной продаже и социально одобряем, что значительно увеличивает масштабы его употребления.

Если говорить о популяционном вреде, алкоголь наносит огромный ущерб именно за счет массовости, — отметил врач.

Скорость формирования зависимости

Наркотические вещества, особенно современные синтетические соединения, могут вызывать зависимость значительно быстрее.

Многие стимуляторы воздействуют одновременно на дофаминовую, серотониновую и норадреналиновую системы, — объясняет специалист. — Это создает мощный нейрохимический эффект, после которого формируется выраженная тяга.

Алкоголь чаще приводит к зависимости постепенно. Однако при регулярном употреблении он нарушает баланс тормозных и возбуждающих процессов в мозге, что со временем также формирует устойчивую патологическую модель поведения.

Острые и долгосрочные последствия

По словам Рудковского, наркотики чаще ассоциируются с острыми интоксикациями и передозировками. Алкоголь в свою очередь нередко разрушает организм медленно — через хронические поражения печени, сердца и нервной системы.

Вопрос о том, что опаснее, не совсем корректен, — подчеркнул нарколог. — И алкоголь, и наркотики способны приводить к тяжелым последствиям. Различаются механизмы и скорость развития осложнений.

Специалист добавил, что недооценка алкоголя как психоактивного вещества часто становится причиной позднего обращения за медицинской помощью.

Легальность не означает безопасность. С точки зрения клинической практики оба типа веществ представляют серьезную угрозу при систематическом употреблении, — резюмировал Рудковский.

Он также добавил, что оценивать риск следует не по юридическому статусу вещества, а по его влиянию на мозг и на формирование зависимости.

Попытки победить зависимость с помощью силы воли — один из самых распространенных мифов. Людям советуют «взять себя в руки», но с медицинской точки зрения это не работает. Зависимость — это заболевание мозга, связанное с физиологическими и психологическими изменениями, и ее невозможно преодолеть лишь усилием характера, рассказал «Вечерней Москве» нарколог и психиатр Антон Рудковский.