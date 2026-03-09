Что такое Йерба Мате и как этот напиток может заменить кофе

Кофе - драгоценный напиток, который мы чаще пьем, чтобы быть более энергичными, нежели чем наслаждаться вкусом. Конечно, если выпить чашку утром, или эспрессо после обеда - это не убьет нас, однако злоупотребление может привести к некоторым неприятным последствиям… Именно поэтому необходимо включить в рацион альтернативы кофе, которые смогут поднять настроение даже в самые напряженные дни без риска для здоровья.

Кофеин, содержащийся в кофе, дает энергию, стимулируя нервную систему и активность мозга, задерживая усталость, и поэтому является отличным союзником любого рабочего дня. С другой стороны, примерно через 15-30 минут после приема, этот эффект снижается и вызывает усталость и сонливость. Поэтому сразу же возникает необходимость снова принимать кофеин. Порочный круг, который может привести к неприятным побочным эффектам. Рассказываем, чем можно заменить кофеин.

Как кофе влияет на организм?

Передозировка кофеина может перегрузить организм. Среди наиболее распространенных последствий - изжога и плохое качество сна. Кофеин, по сути, стимулирует клетки желудка выделять соляную кислоту, которая, если она обычно способствует пищеварению, в случае отсутствия пищи может оказаться вредной. К тому же, кофеин может вызвать зависимость, и это особенно влияет на качество сна. Если уменьшить потребление кофеина, то может стабилизироваться уровень кортизола и мелатонина, тем самым уменьшаться стресс и усталость.

Чем заменить кофе?

Отказ от кофе - не значит навсегда попрощаться с ритуалом бодрящего напитка по утрам. Вот чем его можно заменить: