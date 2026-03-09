Что такое Йерба Мате и как этот напиток может заменить кофе

Альтернативы кофе, которые снижают уровень кортизола и помогают лучше спать
Кофе - драгоценный напиток, который мы чаще пьем, чтобы быть более энергичными, нежели чем наслаждаться вкусом. Конечно, если выпить чашку утром, или эспрессо после обеда - это не убьет нас, однако злоупотребление может привести к некоторым неприятным последствиям… Именно поэтому необходимо включить в рацион альтернативы кофе, которые смогут поднять настроение даже в самые напряженные дни без риска для здоровья.
Кофеин, содержащийся в кофе, дает энергию, стимулируя нервную систему и активность мозга, задерживая усталость, и поэтому является отличным союзником любого рабочего дня. С другой стороны, примерно через 15-30 минут после приема, этот эффект снижается и вызывает усталость и сонливость. Поэтому сразу же возникает необходимость снова принимать кофеин. Порочный круг, который может привести к неприятным побочным эффектам. Рассказываем, чем можно заменить кофеин.
Как кофе влияет на организм?
Передозировка кофеина может перегрузить организм. Среди наиболее распространенных последствий - изжога и плохое качество сна. Кофеин, по сути, стимулирует клетки желудка выделять соляную кислоту, которая, если она обычно способствует пищеварению, в случае отсутствия пищи может оказаться вредной. К тому же, кофеин может вызвать зависимость, и это особенно влияет на качество сна. Если уменьшить потребление кофеина, то может стабилизироваться уровень кортизола и мелатонина, тем самым уменьшаться стресс и усталость.
Чем заменить кофе?
Отказ от кофе - не значит навсегда попрощаться с ритуалом бодрящего напитка по утрам. Вот чем его можно заменить:
- Черный чай. Это напиток не без кофеина, но он имеет более мягкое стимулирующее воздействие, которое тоже дает энергию.
- Зеленый чай. Зеленый чай, известный своим благотворным воздействием на пищеварительную систему - идеальный напиток после еды. Его польза для здоровья разнообразна: от улучшения настроения до уменьшения симптомов тревоги и стресса.
- Чай матча. Это особый зеленый чай, который выращивается в Японии традиционными древними методами. Напиток, который сохраняет хорошие качества зеленого чая, расслабляет мозг, не вызывая сонливость.
- Йерба Мате. Этот “энергичный” и натуральный напиток, родом из Аргентины, полон преимуществ. Его получают из высушенных и измельченных листьев растения, известного своими мочегонными и очищающими свойствами, а также богатством полифенолов и природных антиоксидантов.
- Гуарана. Он дает массу энергии, а его характеристики делают напиток похожим на кофе. Преимущество в том, что он медленнее высвобождается из организма и, как следствие, дает более мощный и длительный заряд энергии. Гуарана мягче классического кофе, не дает большую нагрузку на сердце, не бьёт по печени и желудку.
- Грибной кофе. По сути - это тот же кофе, но с добавлением грибов, растертых в порошок. Его уникальность в том, что лекарственные грибы содержат в себе массу полезных веществ, а кофеина тут вдвое меньше, чем в стандартной кружке кофе, и примерно столько же, сколько в зеленом чае.