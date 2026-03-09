Кому вредны крабовые палочки

Крабовые палочки, популярные у россиян, не содержат крабового мяса и могут навредить здоровью при регулярном употреблении, предупреждают диетологи. Основу продукта составляет переработанное рыбное сырье с добавлением крахмала, соли, сахара и искусственных добавок. Специалист пояснила, что это ультрапереработанный продукт с минимальной пищевой ценностью, который создает ложное ощущение пользы. Особенно опасны палочки для людей с лишним весом, диабетом и заболеваниями ЖКТ. Детей к такому продукту приучать не рекомендуется, чтобы не формировать неправильные пищевые привычки.

«По своей сути крабовые палочки это продукт глубокой переработки. Не цельная еда, а пищевая конструкция, — пояснила нутрициолог и коуч по питанию Диана Хщанович.

Специалист обращает внимание на то, что, вопреки названию, в составе палочек нет и следа крабового мяса. Основой служит переработанное рыбное сырье, которое для улучшения вкусовых качеств щедро сдабривают крахмалом, солью, сахаром и целым набором искусственных добавок — ароматизаторов и красителей, сообщает «Абзац медиа.

Главный подвох, по словам нутрициолога, заключается в обманчивом ощущении пользы: человек думает, что выбирает нечто питательное, но на деле получает минимальную пищевую ценность. В отличие от обычной рыбы, богатой полноценным белком, полезными жирами и микроэлементами, крабовые палочки не отличаются насыщением и той пользой, которую им часто приписывают из-за «морского названия.

Хотя для здорового организма пара палочек не станет причиной воспаления, некоторым категориям людей стоит вовсе исключить их из меню. Врач отмечает, что данный продукт не вписывается в концепцию противовоспалительного питания. Особенно осторожными следует быть тем, кто страдает от лишнего веса, сахарного диабета или имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Если рацион перенасыщен такой ультрапереработанной пищей в ущерб цельным продуктам, это усугубляет состояние при отечности, инсулинорезистентности и высоком воспалительном фоне.

Кроме того, нутрициолог рекомендует не приучать к крабовым палочкам детей, чтобы не формировать у них неправильные пищевые привычки. Под запретом этот продукт для людей, склонных к отекам и повышенному давлению, а также для тех, у кого диагностирована аллергия на рыбу и морепродукты.

