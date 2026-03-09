Почему кишечник управляет нашими эмоциями

Вы когда-нибудь замечали, что после тяжёлой еды портится не только самочувствие, но и настроение? Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева рассказала Life.ru, почему кишечник называют вторым мозгом и как он на самом деле управляет нашими эмоциями.

Термин «второй мозг» в отношении кишечника — не метафора, а научно обоснованный факт. Внутри пищеварительной системы скрывается настоящая нейронная сеть — энтеральная нервная система, насчитывающая сотни миллионов нервных клеток.

«Эта система способна самостоятельно регулировать работу пищеварительной системы, передавать сигналы в головной мозг и даже влиять на наше настроение и эмоциональное состояние», — поясняет эксперт.

Главный канал связи — блуждающий нерв, через который кишечник и мозг обмениваются информацией. Но самое удивительное — это гормональная фабрика, работающая прямо в животе.

«Значительная часть серотонина, «гормона счастья», вырабатывается именно в кишечнике, — раскрывает секрет Анастасия Лебедева. — Это объясняет, почему нарушения пищеварения могут сопровождаться раздражительностью, тревожностью или упадком настроения».

Отдельная роль отведена микробиоте — армии полезных бактерий, населяющих кишечник. Они не просто помогают переваривать пищу, а активно взаимодействуют с нервной системой, участвуя в регуляции стресса, иммунной защиты и обмена веществ.

Получается замкнутый круг: нервничаем — страдает кишечник, страдает кишечник — портится настроение. Но есть и хорошая новость: мы можем влиять на этот процесс.