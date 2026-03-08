Определена самая опасная еда на утро

Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Евгений Белоусов объяснил, могут ли хлопья для завтрака заменить полноценный прием пищи. Он также назвал "идеальный вариант завтрака".

© Freepik

Хлопья, мюсли и кукурузные палочки представляются хорошим решением для утра, однако они вызывают резкий скачок глюкозы в крови, за которым следует выброс инсулина. В результате голод быстро возвращается, а человек не получает необходимого для пищеварения и "нормальной перистальтики".

Однако некоторые сухие завтраки допустимы. В том случае, если в них есть цельнозерновая мука, овсяные хлопья долгой варки (сплющенные, но не растворимые), отруби. Оптимально добавить в такой прием пищи белок (например, греческий йогурт) и полезных жиров (горсть орехов).

«Идеальный завтрак — это каши. Овсянка и гречка. Или белково-овощные блюда (омлет, авокадо-тост)», — уточнил Евгений Белоусов.

Специалист посоветовал всегда "докручивать" завтрак, добавляя белок и жиры. Это помогает "сгладить скачок сахара".

«Остерегайтесь кукурузных и рисовых хлопьев даже без сахара — это пустые калории с высоким гликемическим индексом», — подчеркнул врач в беседе с "Доктором Питером".

Также специалист посоветовал избегать сухофруктов, которые обычно продаются в коробках с хлопьями: они часто выварены в сахарном сиропе. Углеводный завтрак особенно опасен для поджелудочной.