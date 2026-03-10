Почему после 25 лет организм начинает стареть и как это остановить

Большинство людей привыкли связывать старение с появлением морщин и седины, однако процессы увядания запускаются гораздо раньше. Исследования учёных подтверждают, что уже в 25 лет организм начинает терять способность к быстрой регенерации. В беседе с NEWS.ru семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова рассказала, как с помощью питания и привычек взять молодость под контроль.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, ключевым фактором раннего старения являются конечные продукты гликирования — процесс «засахаривания» коллагена, при котором молекулы глюкозы повреждают белковые волокна. Кожа из-за этого теряет эластичность, становится тусклой и жёсткой. Усугубляют ситуацию не только генетика, но и образ жизни: злоупотребление сладким, жареным, ультрафиолет и гиподинамия.

Однако, как отмечает эксперт, замедлить биологические часы можно, скорректировав рацион. В «антивозрастное меню» нутрициолог рекомендует включать жирную рыбу, ягоды и зелёный чай, специи (куркуму, пажитник), а также овощи и клетчатку.

Помимо еды, фундаментом долголетия эксперт называет физическую активность (не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю), сон по циркадным ритмам для выработки мелатонина и ежедневную защиту кожи от ультрафиолета.