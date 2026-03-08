Профессор рассказал, когда начинать худеть к лету

До лета осталось всего несколько месяцев — самое время задуматься о подготовке к пляжному сезону. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» объяснила, почему начинать худеть нужно именно сейчас, и предложила безопасный алгоритм снижения веса.

По словам эксперта, оптимальный старт процесса похудения — конец зимы или начало весны. В этот период организм легче адаптируется: снижается тяга к тяжёлой калорийной пище, а в рационе появляется больше свежих овощей и фруктов. Безопасный темп — 0,5–1 кг в неделю или 2–4 кг в месяц. Таким образом, за оставшееся до лета время реально сбросить 6–16 кг без вреда для здоровья и с сохранением результата.

Если же начать худеть всего за месяц до отпуска, велик риск столкнуться со стрессом, срывами, потерей мышечной массы и быстрым возвратом веса.

Светлана Каневская предложила пошаговый план похудения.