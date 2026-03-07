Перечислены доступные продукты, продлевающие жизнь

Средиземноморская диета считается одной из наиболее полезных моделей питания и широко применяется для профилактики и поддержки лечения ряда хронических заболеваний.

Исследования показывают, что она помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию, ишемическую болезнь сердца и инсульт, способствует нормализации уровня холестерина и улучшает состояние сосудов. Основу рациона при средиземноморской диете составляют овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, оливковое масло, орехи, рыба и морепродукты, однако насколько все это доступно для россиян особенно зимой?

«Овощи, которые доступны летом, зимой стоят дорого, как помидоры и огурцы, плюс в них мало пользы вне сезона. Но есть и доступные варианты, как корнеплоды: капуста (белокочанная, красная, савойская), морковь, свекла, репа, редька. Все они отлично хранятся и богаты клетчаткой и витаминами. Также использовать можно замороженные овощи, но в особенности хороши будут квашеная капуста, моченые яблоки и огурцы. Все они в большом количестве содержат пробиотики и витамин С, особенно актуальные зимой», — рассказала «Свободной Прессе» врач-гастроэнтеролог-диетолог Поликлиника.ру Анна Бражникова.

Обязательно нужно добавлять в еду свежую зелень, — петрушку, укроп, базилик. Сейчас их круглый год можно купить в горшочках или просто пучками, это доступный источник микроэлементов, отметила врач.

«Основу рациона должны составлять крупы и бобовые. К гречке, овсянке, перловке, пшену, бурому рису можно добавить чечевицу (красная варится быстро, зеленая дольше, но обе хороши), нут, обычную фасоль. Это источник растительного белка и медленных углеводов, которые дают энергию надолго и не вызывают резких скачков сахара. Белок можно взять из яиц, творога и кисломолочных продуктов без добавок, курицы и индейки. Из фруктов отдавайте предпочтение сезонным яблокам и грушам, а летом не ленитесь заморозить ягоды — смородину, малину, чернику, чтобы зимой их добавлять в каши и творог», — рекомендовала врач.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», последние результаты крупного научного исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты может значительно снизить риск инсульта у женщин.