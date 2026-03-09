Жгонка: забытое русское упражнение выпрямит спину и разгонит лимфу

В погоне за модными практиками вроде йоги или цигун мы часто забываем, что у наших предков были свои, родные способы держать тело в порядке. Один из них называется жгонка. Слово странное, старое, происходит от «жгонить» — то есть скатывать войлок. Но сегодня речь пойдет не о валенках, а о позвоночнике. Те, кто попробовал эту штуку, говорят, что она меняет ощущение жизни. Уходит тяжесть, спина перестает ныть, а отеки рассасываются сами собой.

В основе жгонки лежит скручивание. Это самое естественное движение для человека. Когда наши предки ходили по 10 км в день за едой, их тело постоянно скручивалось в районе пояса и грудного отдела. Рука и нога двигаются разноименно, и позвоночник работает как гибкая пружина. Но сейчас мы мало ходим, а если и ходим, то скованно. Суставы забиваются, лимфа застаивается. Жгонка как раз имитирует этот природный механизм, но в более концентрированном виде, отмечает Станислав Черноног в своем блоге «Школа массажа».

Техника простая до безобразия. Ноги ставите чуть шире плеч, колени мягкие, чуть согнутые. Руки висят абсолютно расслабленно, как плети. Начинаете раскачиваться корпусом, но не просто влево-вправо, а со скруткой. В крайней точке вы чуть приседаете на опорной ноге, и это дает импульс для движения в другую сторону. Руки от инерции начинают хлопать вас по бокам и пояснице. Не контролируйте их, пусть болтаются. Главное — не останавливаться резко. Когда решите, что хватит, просто замедляйтесь и дайте телу самому погасить инерцию. Остановка должна случиться естественно.

Очень важно дышать свободно, не привязывая вдохи и выдохи к движениям. Пусть на один вдох приходится по несколько скруток. Глаза можно закрыть, чтобы лучше чувствовать тело, или смотреть в сторону поворота, докручивая шею. Если поначалу трудно координировать, просто позволяйте голове двигаться вместе с корпусом, не фиксируйте ее. Через пару минут вы заметите, как тело разогревается изнутри, кровь бежит быстрее, а мышцы расслабляются.

Первое время делайте жгонку через день по три минуты. Если понравится и тело откликнется, можно выходить на ежедневные семиминутные сессии. Это не спорт, а скорее гигиена тела. Обратите внимание, насколько вы «кривой». Левая и правая половины почти у всех живут по-разному, и жгонка мягко подсказывает центральной нервной системе, где надо выровняться. После практики советуют постоять немного с закрытыми глазами и запомнить ощущение легкости.