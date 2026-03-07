О чем может говорить потемнение в глазах при резком вставании

Обычно это состояние проходит за несколько секунд, однако оно может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Об этом рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова.

По словам эксперта, в основе неприятных ощущений лежит ортостатическая гипотензия — состояние, при котором артериальное давление резко падает при изменении положения тела. Кровь отливает к ногам, а мозг временно недополучает кислород.

Основные причины: обезвоживание, приём некоторых лекарств, анемия, диабет, болезни сердца или слишком резкий подъём. Чаще всего состояние безопасно и проходит за секунды. Однако существуют ситуации, требующие визита к специалисту: