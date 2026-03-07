Врач предупредил об опасности детокс-программ

Детокс-программы могут быть небезопасными для здоровья при неправильном применении или наличии хронических заболеваний. "Чистить" организм к весне и по другим поводам необходимости нет, рассказала ТАСС научный сотрудник, к.м.н., кардиолог, терапевт Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Феофанова.

"При неправильном применении или наличии хронических заболеваний детокс-программы могут быть небезопасными для здоровья. "Чистить" организм к весне, лету, зиме, осени, праздникам, после праздников не нужно. В организме человека находятся все нужные и эффективные системы детоксикации: печень, почки, кишечник, легкие и кожа", - сказала Феофанова.

Она добавила, что детокс-программы могут нести множество опасностей: обострение хронических заболеваний, развитие дефицитов макро- и микронутриентов, нарушение электролитного баланса, обезвоживание, проблемы с пищеварением, потеря мышечной массы, расстройство пищевого поведения.

Терапевт отметила, что лучшей помощью организму станет сбалансированное питание, оптимальный питьевой режим, регулярная физическая активность, режим труда и отдыха, активности и сна, отказ от вредных привычек, работа по снижению или преодолению стрессовых ситуаций.