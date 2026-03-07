Нарколог предупредил о последствиях лечения стресса бокалом вина

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, почему успокаивать нервы бокалом вина или бутылкой пива опасно для здоровья. О последствиях привычки снимать стресс подобным образом он поговорил с «Лентой.ру».

По словам врача, спиртное действительно воздействует на рецепторы ГАМК — главного тормозного нейромедиатора мозга. Из-за этого процессы возбуждения замедляются, и человек чувствует временное облегчение. Однако когда вещество, искусственно тормозящее нервную систему, поступает извне, мозг воспринимает это как сигнал опасности и запускает компенсаторные механизмы, предупредил Тюрин.

«Как только уровень алкоголя в крови начинает падать, происходит "откат". Нервная система в попытках сохранить равновесие высвобождает накопленные нейромедиаторы возбуждения. Человек просыпается не просто с похмельем, а с состоянием, которое врачи называют рикошетной тревогой. То есть спиртное не снимает стресс, а, наоборот, усиливает его», — объяснил нарколог.

Тюрин отметил, что классическая картина так называемого «нервного похмелья» включает в себя не только интоксикацию, обезвоживание и головную боль, но и максимальный подъем уровня гормона кортизола. Если же человек продолжит снимать стресс подобным образом, это может привести к развитию алкогольной зависимости, добавил врач.

Ранее Тюрин назвал россиянам несколько способов, которые помогут снизить риск похмелья. В частности, он посоветовал за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры.