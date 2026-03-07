Кардиохирург назвал специи, которые не дают стареть и защищают сердце

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смертности в предпенсионном и пенсионном возрасте, особенно в России. Профилактика через правильное питание снижает риски инфарктов, инсультов, гипертонии и диабета.

«Для профилактики ССЗ и сопутствующих болезней (остеопороз, диабет, рак) включите в рацион продукты, богатые омега-3, антиоксидантами, клетчаткой и калием. Ягоды, содержащие антоцианы (черника, ежевика, черная смородина), являются мощными антиоксидантами. Потребление ягод 3 раза в неделю снижает риск инфаркта миокарда на 32%. Овощи и фрукты (не менее 400 г/сутки): особенно зеленые листовые (руккола, шпинат), крестоцветные (капуста, брокколи), бананы, яблоки, гранаты, цитрусовые — источник калия, витаминов и пектина, предотвращающий атеросклероз», - рассказал «Свободной Прессе» главный врач Республиканского кардиологического диспансера Чувашии, кардиохирург, заведующий кафедрой Чувашского государственного университета Вадим Бабокин.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины) 1–2 раза в неделю обеспечивает омега-3, снижая воспаление и риск внезапной смерти на 36%, также отметил он. Умеренное потребление мяса жвачных животных 2-3 раза в неделю снижает риск развития атеросклероза и предотвращает дефицит незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов.

«Специи, особенно, куркума, перец и имбирь, обладают противовоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, снижая риски развития рака, артрита, а также предотвращают преждевременное старение организма. Регулярное добавление этих специй в блюда и напитки минимизирует риски ССЗ, особенно в предпенсионном и пенсионном возрасте», - сообщил врач.

Ранее новости сообщали, что добавление куркумы к ежедневному рациону может уменьшать выраженность хронической боли у взрослых.