Диетолог рассказал, как правильно выбирать диетические продукты

Диетолог Безнебеева рассказала, как правильно выбирать диетические продукты
Продукты для здорового питания часто оказываются более калорийными, чем заявлено на упаковке. Как правильно выбирать диетические продукты, разбиралась «Вечерняя Москва».
Мода на велнес (от английского словосочетания be well — «хорошее самочувствие». — «ВМ») набирает обороты. По сути, это концепция здорового образа жизни, основанная на сочетании физического и ментального здоровья, правильного питания, активного образа жизни. Конечно, такой тренд не могли не заметить маркетологи, которые стали массово выпускать различные биологические добавки для стройности. В их число, разумеется, вошли диетические продукты.
Одной из таких интернет-бомб, например, стал зефир с сиропом топинамбура. Его активно начали рекомендовать к употреблению блогеры и диетологи. Что неудивительно — сладость действительно представлялась отличной альтернативой не столь полезной шоколадке. А калорийность продукта, по заверениям производителя, составляла всего 98,6 калория на 100 граммов продукта. Впрочем, возросший интерес к «полезному» зефиру стал и поводом для дополнительных проверок, которые выявили, что калорийность продукта почти в два раза выше заявленной, а в его составе есть скрытые добавки. Вкусов предлагалось два — малиновый и манговый. После скандала сеть быстро сняла зефир с продажи. Стоимость продукта, кстати, была выше стоимости классического зефира — 190 рублей за 100-граммовую пачку.
По словам диетолога Виктории Безнебеевой, обещания производителя о пользе и низких калориях всегда стоит делить на два.
Многие продукты, которые навязывают нам как полезные или низкокалорийные, на самом деле таковыми не являются. Яркий пример — протеиновые батончики. Многие девушки выбирают их, отказываясь от классических сладостей, и даже не подозревают, что такой батончик может быть гораздо калорийнее того же «Киндера», — предупреждает она.
Вот почему к выбору продуктов для диеты стоит подходить особенно тщательно. Например, в составе диетических продуктов категорически не должно быть пальмового масла, которое резко повышает уровень холестерина. Увы, но сегодня его доля составляет немалую часть даже в протеиновых батончиках.
Выбирайте продукты с натуральными подсластителями: стевией или эритритом. Они не нанесут такого ущерба организму, как искусственные добавки, — добавляет эксперт.
Еще одна ловушка маркетологов — готовые блюда для здорового рациона. Даже в безобидную куриную грудку с гречкой производители могут добавить столько соли и масла, что калорийность продукта будет зашкаливать. При этом цена продукта будет гораздо выше, чем если бы вы сами приобрели эти ингредиенты и приготовили блюдо в домашних условиях.
В последнее время на прилавках магазинов наблюдается и большое разнообразие видов молока. Какого только нет! Банановое, миндальное, кокосовое, соевое, рисовое… Любое из них существенно дороже классического коровьего и… ничуть не уступает в калорийности.
Нет смысла переплачивать. Обычное коровье молоко в умеренных количествах лучше других подойдет худеющим, так как в нем нет такого количества сахара или добавок, которыми могут грешить производители альтернативных вариантов, — добавила врач.
Стоимость обычного молока составляет в магазине около 100 рублей, в то время как альтернативные варианты стартуют от 170 рублей за объем в 900 миллилитров.
Самое лучшее и очевидное решение для тех, кому не нужны лишние калории, — взять ориентир на чистую и простую пищу без добавок, а в качестве напитков отдать предпочтение воде и зеленому чаю.
Между тем любители сладкого продолжают придумывать вариации десертов на основе полезных ингредиентов, которые якобы несут минимальный вред здоровью и фигуре. Так, в Сети «завирусились» аналоги тирамису и чизкейка из греческого йогурта и печенья. Насколько безвредны эти десерты, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.