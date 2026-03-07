Невролог назвал причины ночных судорог

Перенапряжение мышц, обезвоживание, дефицит магния или кальция могут быть причинами ночных судорог в ногах. Об этом сообщила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.

Ночные судороги в ногах часто имеют функциональный характер, который связан с перенапряжением мышц, длительным сидением, обезвоживанием или нарушением электролитного баланса, — цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, судороги могут указывать на дефицит магния, калия или кальция, снижение кровотока, варикозную болезнь и заболевания периферических нервов. Иногда они возникают у беременных женщин или у людей с эндокринными нарушениями, отметила медик.

Если эпизоды редкие и кратковременные, то это обычно вариант нормы. Однако при частых, болезненных или длительных судорогах необходимо обследоваться, — добавила Александрова в беседе с агентством.

Невролог сети клиник «Неболит» Елена Мирошник рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», чем полезен магний. Она отметила, что этот минерал участвует более чем в 300 биохимических реакциях организма и прежде всего необходим для энергетического обмена.