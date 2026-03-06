Лезут волосы: о чем предупреждает организм и как остановить процесс алопеции

Еще несколько месяцев назад голову украшала пышная шевелюра, а сегодня без видимой причины появились просветы возле пробора. Почему волосы начинают выпадать, что можно предпринять без похода к врачу, а когда нужно оперативно обратиться к доктору — на вопросы «Красного Севера» ответила ямальский косметолог-эстетист Алина Примак.

© Unsplash

Почему выпадают волосы

Выпадение волос или, по-другому — алопеция — нормально в небольших количествах и связано с физиологией. В среднем человек ежедневно теряет около ста волосинок, что остается практически незаметным. Волос проходит несколько этапов жизненного цикла, которые не синхронизированы, поэтому одновременно выпадает только небольшое количество. На их месте появляются новые.

Люди начинают беспокоиться, когда волосы начинают выпадать резко и за короткий промежуток времени, изменяется внешний вид шевелюры: появляются просветы на определенных участках головы, на расческе остается непривычно много волос.

Основные причины выпадения волос

Изменения в гормональном фоне: послеродовой период, постпубертатный этап и преклонный возраст.

Стресс и нервное перенапряжение, при которых увеличивается выработка кортизола, негативно влияющего на волосы.

«Не зря говорят, — все болезни от нервов. Во время стрессовых ситуаций многие жалуются на выпадение волос, ухудшение состояния кожи, ногтей. Организм так реагирует на перенапряжение», — отмечает Алина Примак.

Недостаток необходимых организму веществ. По словам специалиста, часто волосы становятся тусклыми и ломкими, выпадают из-за нехватки витамина D, А, цинка, железа, фолиевой кислоты.

Восстановление после операций или травм.

Болезни, при которых выше 38,5 °C повышается температура.

Прием некоторых лекарств.

Заболевания, поражающие кожу головы: грибок, дерматит, лишай и другие.

Специалисты считают, что причины алопеции у мужчин и женщин разнятся.

Причины алопеции у мужчин:

наследственность;

неправильное питание, частые стрессы и вредные привычки;

эндокринные нарушения;

анемия;

дефицит железа;

дерматологические, иммунные, инфекционные заболевания.

Причины алопеции у женщин:

генетическая предрасположенность;

гормональные колебания во время беременности и менопаузы;

заболевания щитовидной железы;

аутоиммунные процессы, при которых иммунная система атакует волосяные фолликулы;

дефицит железа, цинка, витаминов D и B12;

эмоциональные потрясения;

окрашивание волос, использование фена и плойки, привычка делать тугие прически.

«Волосы и кожа головы не любят низких и высоких температур. Много раз видела, как на улице при температуре -30 градусов девушки выставляют длинные волосы наружу. Не надо так делать. Волосы следует убрать под верхнюю одежду, обязательно надевать шапку. Тогда они не будут ломаться. То же касается пересушивания волос плойками, фенами. После мытья волос лучше дать им высохнуть естественным образом, не прибегая к горячему воздуху. Не нужно мыть волосы горячей водой, оптимально, если она будет чуть теплее комнатной температуры», — поделилась советами специалист.

Топ-6 советов, как прекратить выпадение волос

1. Луковая маска для волос

Этот овощ хорош и внутрь, и наружу. Введение в рацион сырого лука и чеснока поможет восполнить дефицит витаминов и минералов.

«Луковая маска отлично помогает для укрепления волос. Нужно натереть овощ на терке, кашицу нанести на корни волос. Надеть шапочку и держать около часа, смыть теплой водой», — поделилась рецептом Алина Примак.

2. Маска с касторовым маслом

С касторовым маслом также делают маску, надевают шапочку, и держат час или дольше.

3. Аптечные шампуни

Специалист советует попробовать использовать репейный или дегтярный шампунь. Приобретать лучше в аптеке. У многих после применения волосы выпадают меньше.

4. Витамины в масле

В аптеках продают масляные витамины D, А, Е, их можно добавлять по 10—15 капель в любую маску при мытье головы, чередуя курсами. Волосам это очень полезно.

5. Никотиновая кислота

Никотиновая кислота (витамин РР, В3) укрепляет и стимулирует рост волос, расширяя сосуды, улучшая кровообращение и обмен веществ в коже головы. Она пробуждает спящие луковицы, восстанавливает поврежденные, предотвращает выпадение и стимулирует выработку меланина, делая волосы блестящими и предотвращая седину.

6. Правильная расческа и бережное отношение

«Нужно беречь волосы. Знать особенности своей прически. К примеру, у меня кудрявые волосы и для них нужно подбирать специальные средства для мытья и ухода, расческу, — отмечает собеседница. — Следует периодически массажировать корни волос с помощью аппаратов или вручную, это тоже поможет оживить луковицы волос. Хорошо прочесывать волосы, но не тянуть их, не делать тугие прически».

Если человек видит сильный волосопад, желательно сходит к трихологу или дерматологу. Врач выпишет направление на нужные анализы и поможет скорректировать образ жизни, назначит препараты. Все народные средства, которыми пестрит интернет, могут кому-то подойти, а у другого вызвать аллергию. Поэтому пользоваться любыми, даже кажущимися безобидными масками и рецептами, стоит с осторожностью.