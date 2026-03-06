Мужчин предупредили о самом опасном для потенции алкогольном напитке

Уролог Алмаз Рахимов назвал мужчинам алкогольный напиток, который представляет самую большую опасность для потенции. Слова врача приводит издание UfaTime.ru.

Рахимов заявил, что особую опасность для мужского здоровья представляет пиво. Он объяснил, что в этом напитке содержатся фитоэстрогены — растительные соединения, которые похожи на женские половые гормоны по своей структуре.

По словам уролога, фитоэстрогены блокируют в мужском организме выработку гормона тестостерона, который необходим для поддержания потенции.

При этом Рахимов подчеркнул, что абсолютно любой алкоголь вредит здоровью и может вызывать проблемы с потенцией. Врач отметил, что при употреблении спиртного в организме происходят изменения, которые затрагивают нервную систему и мозг, что в итоге негативно влияет на эректильную функцию. Доктор также напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует и что к проблемам может приводить любое количество спиртного.

