Назван снижающий риск развития кариеса десерт

Яблоки могут частично снижать риск кариеса, рассказала ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова в беседе с «Осторожно Media».

© Мослента

«Это связано с тем, что фрукт стимулирует выработку слюны, которая богата минералами. Она омывает зубы, снижает кислотность в полости рта и сдерживает размножение микроорганизмов», — рассказала стоматолог.

Также твердая структура этого десертного фрукта и сам процесс пережевывания способствуют механической очистке зубов от мягкого налета. Хотя яблоки не могут заменить полноценную гигиену полости рта. Отбелить зубы возможно только действием на пигменты в зубе профессиональными химическими веществами, чего яблоко сделать не сможет.

Также важно учесть, что при злоупотреблении яблоками из-за кислоты может пострадать эмаль зубов. Так что после приема фрукта нужно прополоскать рот водой.

Ранее сообщалось, что некоторым людям стоит отказаться от яблок, так как их употребление может вызвать аллергию. Она может проявляться в виде крапивницы, кашля и даже анафилаксии.