Назван главный секрет долгожителей

Позитивное мышление влияет на здоровье и продолжительность жизни. Об это в беседе с Life.ru рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

По словам специалиста, оптимизм — это не постоянная улыбка, а устойчивое ожидание, что будущее принесёт больше хорошего, чем плохого, и уверенность в своей способности влиять на значимые события жизни. Крупные эпидемиологические исследования подтверждают: такой настрой напрямую связан с продолжительностью жизни.

«В двух масштабных когортных исследованиях у людей с самым высоким уровнем оптимизма продолжительность жизни была в среднем на 11–15% больше, а шансы дожить как минимум до 85 лет — в 1,5–1,7 раза выше по сравнению с наиболее пессимистичными участниками», — поделилась данными Крашкина.

Особенно заметно влияние оптимизма проявляется в сфере сердечно-сосудистого здоровья. Мужчины с высоким уровнем оптимизма имели примерно на 55% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых причин — даже после учёта таких факторов, как давление, холестерин, курение и вес. У оптимистов, как правило, ниже хронический уровень кортизола (гормона стресса), лучше показатели воспаления и более гармоничный профиль здоровья в целом.

Кроме того, оптимизм служит важным психологическим ресурсом. Люди с позитивным взглядом на будущее чаще ищут поддержку, стараются решать проблемы, а не избегать их, реже застревают в негативных мыслях. У них ниже риск депрессии, тревожных расстройств и суицидальных мыслей, а уровень субъективного счастья выше.

При этом врач подчёркивает, что оптимизм не означает отрицание трудностей. Напротив, он предполагает восприятие проблем как временных и конкретных, а не глобальных и неизбежных.