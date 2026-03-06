Профессор призвал не демонизировать бокал вина во время еды

Эндокринолог и профессор медицинской физиологии в Университете Гранады, Испания, Мануэль Кастильо призвал отказаться от демонизации бокала вина, выпитого во время еды. Его мнение опубликовало издание ABC.

Прежде всего Кастильо подчеркнул, что избыток алкоголя в любом случае вреден для организма. Однако, по его словам, исследования показывают, что умеренное количество вина снижает общую смертность у здоровых людей.

Врач пояснил, что для долголетия важны социальные связи, а вино как раз способствует их появлению. Дело в том, что человек обычно пьет эти спиртные напитки за ужином не в одиночку, а в компании друзей.

«Но речь идет исключительно о здоровых взрослых людях, а не о детях, беременных женщинах или тех, у кого есть проблемы с печенью или генетическая предрасположенность», — уточнил Кастильо.

