Вместо кофе: топ-5 продуктов с тонизирующим эффектом

Кофе — уникальный продукт, который сочетает в себе приятный вкус и аромат, содержит неисчислимое количество полезных микроэлементов, а также обладает бодрящим эффектом. Однако далеко не всем можно его пить. А чем заменить — вопрос актуальный. «Вечерняя Москва» решила разобраться, какие продукты помогут взбодриться утром не хуже кофе.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, получить заряд бодрости позволит небольшое количество измельченной корицы, если добавить ее в десерт или любой молочный напиток.

— Корица помогает организму быстрее усвоить глюкозу, а глюкоза — это источник энергии. Поэтому, употребляя, например, десерт или сладкий йогурт, в составе которых содержится эта пряность, вы тем самым быстрее «оживаете», — сказала врач.

Сухофрукты и орехи также обладают бодрящим эффектом благодаря тому, что в них содержатся в оптимальном соотношении белки, жиры и клетчатка, и эффект от их употребления длится долго. А глюкоза, которая в них есть, выделяется тоже быстро.

— В результате чего, вкушая такие ингредиенты, вы получаете большой прилив энергии. Но чтобы сухофрукты не только бодрили, а были еще и максимально диетическими, рекомендую изготавливать их в домашних условиях. Благо сегодня для этих целей можно использовать специальные сушилки, — сказала врач.

Куриные яйца — еще один полноценный источник полезных микроэлементов, в них содержится белок и холин.

— А холин, как известно, является предшественником ацетилхолина. Благодаря ему в организме ускоряется передача нервных импульсов, — говорит специалист. — Яйца включены в рацион многих спортсменов, потому что они придают сил и энергии. Тем же, кто хочет быть с раннего утра живчиком, тоже следует их употреблять, но лучше в отварном виде.

Особыми тонизирующими свойствами, по словам Соломатиной, обладают также яблоки.

— Любые виды яблок заряжают энергией, но лучше всего бодрят именно плоды зеленого цвета. Достаточно одного яблока, чтобы взбодриться и включиться в работу, — подметила эксперт.

В список энергетически насыщенных продуктов собеседница «ВМ» также включила черный шоколад, крупы и цельнозерновой хлеб.

