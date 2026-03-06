Выяснено, сколько мужчин скрывают свои диеты от близких

Треть мужчин скрывают свои диеты из-за страха осуждения и стереотипов о маскулинности. Психологи призывают к поддержке, подчёркивая, что забота о здоровье не должна быть тайной. Исследования показывают, что 90% мужчин недовольны своей внешностью, но лишь половина решается на открытые действия.

Исследование британских социологов выявило парадоксальную тенденцию: треть мужчин ведут тайную борьбу с лишним весом, скрывая свои диетические усилия даже от самых близких. Причиной становится страх социальной стигматизации и потеря маскулинности в глазах окружающих, сообщают эксперты.

По данным анонимных опросов, 90% мужчин недовольны своим отражением в зеркале, однако в открытую борьбу вступает меньше половины. Основной барьер — боязнь иронии со стороны друзей и саботажа со стороны женщин, привыкших выражать заботу через калорийные угощения. В обществе до сих пор доминирует стереотип, что внимание к еде — прерогатива женщин или метросексуалов.

В беседе с lady.pravda.ru клинический психолог Вероника Селезнева пояснила, что скрытность в вопросах питания является защитным механизмом. Мужчины боятся, что их уязвимость перед едой станет объектом манипуляции. При этом она подчеркнула, что забота о сосудах и уровне тестостерона напрямую зависит от процента висцерального жира, а диета — это не потеря контроля, а его высшее проявление. Мужчинам, как и женщинам, одинаково нужна поддержка, а не ирония.

Домашняя обстановка часто становится препятствием: женская забота, выраженная в выпечке, воспринимается как барьер, который проще обойти ложью, чем прямым отказом, что создаёт дополнительный кортизоловый стресс, способствующий набору веса.

