В чем вред избытка витаминов

Часто люди сами назначают себе витамины для корректировки дефицитов без консультации с врачом и сдачи анализов. Обычно таким грешат спортсмены и представители бьюти-индустрии, особенно часто они принимают витамины А и Е. Однако их передозировка выражается такими же симптомами, как и нехватка: сухостью кожи и выпадением волос. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

«Симптомы длительной передозировки витаминами наступают постепенно и могут долго время быть незамеченными человеком, так как они неспецифичны. Для витаминов А и Е — это сухость кожи, выпадение волос, причем часто их применяют как раз по этим показаниям и, вместо того чтобы прекратить прием, увеличивают дозу. Кроме того, часто могут наблюдаться снижение зрения, нарушение усвояемости глюкозы, свертываемости крови (кровотечения десен), проблемы с щитовидной железой. И общий для всех жирорастворимых витаминов (А Е, D) симптом поражения печени», — объяснил специалист.

Симптомы передозировки для витаминов группы В, которые часто принимают для поддержания здоровья нервной системы, — мышечная слабость, чувство покалывания в конечностях, изжога, нарушения зрения.