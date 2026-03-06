Диетолог рассказала о рисках употребления клубники в шоколаде

Этот романтичный десерт может стать причиной тяжёлого отравления. Врач-диетолог, член экспертного совета «Роскачества» Марият Мухина в беседе с «Абзацем» предупредила о серьёзных рисках для здоровья, связанных с употреблением клубники в шоколаде.

Главная опасность лакомства кроется в его уязвимости к бактериям. Свежая клубника сама по себе быстро портится, а шоколадная оболочка только ускоряет процессы разложения. По словам Мухиной, срок хранения такого десерта в холодильнике не должен превышать 12 часов.

«Этот десерт должен готовиться при вас и тут же съедаться. В плане инфекций он опасен развитием грибковых отравлений и бактериальной порчи. Может возникнуть даже иерсиниоз — так называемая болезнь холодильника, если ягода долго там пролежала. Сахар в клубнике и шоколаде — это идеальная среда для размножения бактерий, — пояснила диетолог. — Летом отравления случаются особенно часто — можно получить токсический шок и кишечную инфекцию вплоть до госпитализации».

Кроме того, десерт создаёт мощную нагрузку на поджелудочную железу. Клубника содержит около 6,3 грамма сахара на 100 граммов, а шоколадная глазурь кратно увеличивает калорийность и содержание сахара. Чтобы снизить вред, Мухина советует выбирать горький шоколад или варианты с сахарозаменителями.

Однако у клубники в шоколаде есть и плюсы. Эксперт называет её природным афродизиаком — витамин С в ягодах стимулирует гормоны, а фенилэтиламин в шоколаде улучшает настроение, создавая эффект «два в одном».