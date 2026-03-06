Сомнолог рассказала, как перезагрузить мозг за пять минут

Устали в офисе, а до конца рабочего дня ещё далеко? Хватайте беруши, маску для сна и устраивайтесь поудобнее в кресле — даже пять минут сна способны совершить чудо. Об этом в беседе с aif.ru рассказала член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алёна Гаврилова.

«Сон — вещь индивидуальная, нужно использовать те возможности, которые есть», — подчёркивает специалист.

Конечно, в идеальном мире мы бы все отдыхали в тёмных тихих комнатах с удобной подушкой. Некоторые продвинутые работодатели даже устанавливают для сотрудников специальные релакс-капсулы или обустраивают комнаты отдыха. Но что делать тем, кому такие блага недоступны?

Ответ прост — адаптироваться. Гаврилова уверяет, даже если прилечь не получается, пятиминутный сон в кресле принесёт ощутимую пользу. Отличный вариант — вздремнуть в транспорте по дороге на работу или с работы, превратив время в пути в мини-сеанс восстановления.

Главный секрет засыпания в неподходящих условиях — правильная экипировка. Врач рекомендует обзавестись двумя простыми, но эффективными помощниками — берушами и маской для сна.