Врач назвал еду на ночь, снижающую опасный холестерин и сахар

Что дает регулярное употребление овсянки, и как часто ее рекомендуется есть, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. По словам врача, судя по последним данным, уровень так называемого "плохого" холестерина можно снизить на 0,25 ммоль/л при ежедневном потребление трех и более граммов бета-глюкана - растворимой клетчатки, связанной также со снижением риска развития рака кишечника. Она содержится в овсяной крупе.

Последняя "сохраняет ключевые анатомические структуры цельного зерна", подчеркнул врач. Такое свойство продукта способствует и снижению систолического и диастолического артериального давления на два-три мм рт. ст.

"Для сердечно-сосудистой системы - оптимальна порция 60-80 граммов сухих хлопьев грубого помола ежедневно", - уточнил Сергей Вялов в своем блоге.

Специалист посоветовал заменять рафинированные гарниры на овсяную кашу два-три раза в неделю - это помогает в контроле гликемии. Врач пояснил, что высоковязкая клетчатка помогает создать своего рода физический барьер, замедляющий взаимодействие ферментов с крахмалом.

"У людей с предиабетом инсулинорезистентность улучшается на 20-30% при включении овса в рацион", - пишет он, отмечая, что есть овсянку можно и вечером.

Мнение о том, что это только "утреннее блюдо" - ошибочно. По словам врача, для таких ограничений нет физиологических оснований.