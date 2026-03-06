Как сделать пельмени полезнее

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова рассказала, как сделать пельмени полезными.

«Рекомендуется делать выбор в пользу пельменей домашнего приготовления. Для фарша использовать маложирные сорта мяса, птицу или рыбу. Для повышения пищевой ценности блюда в тесто можно добавлять цельнозерновую муку», – рассказала она РИА Новости.

Врач отметила, что в пельмени можно добавлять зелень и специи. Отваривать пельмени лучше всего на пару, не использовать большое количество соли и жирные соусы, такие как майонез.

