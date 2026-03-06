Как сделать пельмени полезнее

Стало известно, как приготовить полезные пельмени
Главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова рассказала, как сделать пельмени полезными.
«Рекомендуется делать выбор в пользу пельменей домашнего приготовления. Для фарша использовать маложирные сорта мяса, птицу или рыбу. Для повышения пищевой ценности блюда в тесто можно добавлять цельнозерновую муку», – рассказала она РИА Новости.
Врач отметила, что в пельмени можно добавлять зелень и специи. Отваривать пельмени лучше всего на пару, не использовать большое количество соли и жирные соусы, такие как майонез.
Ранее «СП» сообщала о том, что кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала о главных привычках, которые приводят к набору лишнего веса.