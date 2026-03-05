Людям с бессонницей дали простой совет

Физиотерапевт Карлос Ромеро заявил, что, если сменить подушку, можно значительно улучшить качество сна. Этот простой совет людям с бессонницей приводит издание ABC.

Ромеро порекомендовал отдавать предпочтение перьевым подушкам или изделиям из пены с эффектом памяти.

«Подушки из пены с эффектом памяти реагируют на давление и адаптируются к любому изменению положения, обеспечивая полный и естественный комфорт и расслабление шейного отдела позвоночника», — пояснил он.

Врач добавил, что оптимальная высота подушки составляет около 10 сантиметров, поскольку так обеспечивается правильное положение позвоночника. Этот параметр особенно важен для людей, предпочитающих ночью лежать на спине, рассказал доктор.

Что касается тех, кто спит на боку, им медик порекомендовал избегать подушек, которые нарушают нормальное положение позвоночных сегментов и окружающих структур. Так, если изделие будет слишком высоким, то это приведет к чрезмерному перегибу шеи, что чревато болями. Если человек спит на животе, то ему лучше выбрать очень тонкую подушку либо вовсе обойтись без нее, добавил Ромеро.

При этом материал наволочки и простыни тоже важен для борьбы с бессонницей.

«В идеале они должны быть на 100 процентов из хлопка или шелка, потому что они пропускают воздух и позволяют лучше отдохнуть», — заключил доктор.

Ранее сомнолог Карема Магомедова посоветовала не пользоваться социальными сетями по вечерам. В противном случае, по ее словам, сон станет фрагментарным.