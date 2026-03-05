Гастроэнтеролог посоветовал простой и мощный инструмент для долголетия

Гастроэнтеролог Сергей Вялов призвал включать в рацион как можно больше различных круп. Этот простой, но мощный инструмент для укрепления здоровья он раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, благодаря крупам, которые постоянно чередуются, улучшается микрофлора кишечника. Она, как утверждает доктор, напрямую связана с качественным пищеварением, крепким иммунитетом и даже долголетием.

Врач посоветовал россиянам взять в руки смартфон и найти в поисковике список существующих круп. После этого необходимо выбрать одну, которую человек давно не ел.

«Такое чередование и расширение ассортимента будет полезно и с точки зрения ресурсов, потому что мы добудем те вещества, которых у нас давно не было в организме, и полезно для разнообразия микрофлоры кишечника, а это продлевает нам жизнь», — заключил Вялов.

