Диетолог рассказала, чем чипсы вредны для здоровья

Росстандарт разработал ГОСТ на картофельные чипсы, который начнет действовать с 1 апреля. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, чем вредны чипсы для здоровья и какие есть полезные альтернативы у этой популярной закуски.

© Вечерняя Москва

Вред картофельных чипсов

По ее словам, чипсы — вредный для здоровья продукты, и ГОСТ не сделает их полезнее, однако поможет уменьшить степень влияния на здоровье. Новый стандарт улучшит качество картофельных чипсов, потому что будет:

строгий контроль количества потенциально опасных веществ: гербицидов и пестицидов в картошке.максимально допустимое число пережаренных чипсов, в которых много канцерогенов, сократится до 20 процентов;

установлен четкий предел жира: не более 45 процентов жира в классических картофельных чипсах и до 35 процентов в чипсах из другого сырья;

установлен четкий предел содержания соли — не более 2,5 грамма на каждые 100 граммов продукта.

— Однако важно понимать, что основной проблемой остается состав самих чипсов. Они жарятся на дешевых маслах, которые повторно используются, накапливая токсины и способствуя образованию свободных радикалов. Это приводит к разрушению коллагена в организме. Польза в этом продукте отсутствует, — подчеркнула Соломатина.

Картофельные чипсы вредны для здоровья, потому что:

у них высокий гликемический индекс картофеля вызывает быстрый всплеск сахара в крови;обжаривание в рафинированных маслах увеличивает концентрацию вредных веществ;высокая концентрация соли повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды;синтетические добавки, усилители вкуса и ароматизаторы негативно влияют на здоровье.

— Есть эту закуску можно только в случае, когда необходим быстрый перекус. Этот продукт не должен входить в рацион питания на постоянной основе. Лучше всего выбрать запеченные чипсы из картофеля, которые приправлены солью и небольшим количеством натуральных специй. Также, чтобы минимизировать вред лучше съедать чипсы вместе с овощами или легкими салатами, которые помогут замедлить усвоение простых углеводов, — посоветовала собеседница «ВМ».

Полезные альтернативы

Диетолог объяснила, что лучшей альтернативой традиционным картофельным чипсам служат запеченные аналоги из других овощей и фруктов, например, из:

свеклы;

тыквы;

моркови;

кабачков;

яблок.

— Эти чипсы богаты витаминами и минералами, легко усваиваются организмом, а также их можно есть ежедневно. Важно убедиться, что они изготовлены без добавления искусственных красителей, ароматизаторов и большого количества соли, — добавила Соломатина.

Еще один популярный продукт для перекуса у россиян — фисташки. В чем их польза и вред, а также как правильно выбрать и хранить фисташки, «ВМ» узнала у эксперта.