Профессор назвал врача, который может спасти жизнь

Повод для нынешней встречи не совсем обычен. Это публикация моего коллеги о герое СВО, который признался, что своей жизнью он обязан доктору Царькову. Рассказал, что в расцвете сил у него обнаружили рак толстой кишки на третьей стадии, то есть когда жизнь висела на волоске, а шансы на выздоровление едва превышали 70%. Прошел все этапы лечения, включая роботическую операцию. И сейчас, спустя столько лет, все хорошо. Спасли мастерство и опыт хирурга.

Мои собеседники — профессор, заведующий кафедрой, директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета Петр Царьков и его ученица, коллега, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Инна Тулина.

Петр Владимирович — давний автор нашей газеты, человек пунктуальный. И меня удивило, когда вдруг он позвонил с извинениями: прилично задерживаются. А когда вошли… На груди у них были медали, каких я никогда не видела: "За помощь и милосердие" Министерства обороны РФ. Так совпало, что именно в этот день врачам вручали высокую награду.

Петр Владимирович, вы посвятили колопроктологии, этой сложнейшей области медицины, почти полвека. Скольких прооперировали?

Петр Царьков: Только по поводу рака толстой кишки — более десяти тысяч.

Сфера вашего врачевания — весьма интимная, о которой не принято говорить открыто.

Петр Царьков: К сожалению. Даже близким мы стесняемся рассказать, что "там" что-то не так. А уж показать врачу свои интимные "области" и вовсе страшно и стыдно.

Потому я и хотела назвать эту публикацию: "Интим предлагать!".

Петр Царьков: Не уверен, что заголовок увидит свет. А надо бы, чтобы все знали: стыд не убивает. Убивает болезнь. Рак, колит, болезнь Крона, полипоз… Они могут отобрать у человека жизнь. А простой своевременный визит к врачу-проктологу многим ее спасает. Нередко мои пациенты, которые месяцами получают лечение — химиотерапию, лучевую терапию, бесконечные осмотры у проктолога с призрачными шансами на выживание, — признаются: "Если бы можно было отмотать время назад, я бы пришел на один-единственный осмотр без всякого стеснения и остался бы здоровым человеком!".

Пациентов с заболеваниями прямой кишки становится больше или меньше?

Петр Царьков: Больше. К сожалению, современные люди — жертвы цивилизации. И кишечник — одна из главных мишеней ее пагубного действия.

Почему кишечник? Прежде всего ведь страдает сердце.

Петр Царьков: Соглашусь. Мы мало двигаемся, много и жирно кушаем. Это негативно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Но… Кушая, мы изменяем состав микробиоты. Это миллиарды микроорганизмов, которые живут внутри нашего кишечника. Многие считают, что они просто внутри нас живут, а мы ими управляем. На самом же деле состав бактерий, их разнообразие влияют на наш организм. Доказано, что развитие некоторых заболеваний, например болезни Альцгеймера или аутизма, напрямую связано с микробиотой. Точнее — с антибиотиками, которые люди принимают в течение жизни меняют состав бактерий в кишечнике.

Антибиотики? Давно живу. Помню, какой всемирный ажиотаж был вокруг них, как их превозносили…

Петр Царьков: Абсолютно справедливо! Как без антибиотиков? Они спасают от инфекций миллионы жизней. Но это светлая сторона антибиотиков. Однако есть и темная. Многие ученые считают, что применение антибиотиков, особенно в детском возрасте, похоже на газонокосилку. Мы убиваем не только болезнетворные бактерии, но и полезные микроорганизмы. Если это повторяется много раз, наши маленькие соседи так и не восстанавливаются. И это напрямую разрушительно влияет на здоровье кишечника, так же как и употребление консервантов, эмульгаторов, трансжиров.

Уровень колоректальной хирургии в России по сравнению с другими развитыми странами мира — очень высокий.

Инна Тулина: Кстати, доказанным канцерогеном, то есть причиной развития рака, Всемирной организацией здравоохранения признано… мясо. Особенно — переработанное, с консервантами и жирами. Регулярное употребление копченой колбасы, сосисок более чем на 20 процентов повышает риск развития рака толстой кишки.

Вы пришли после непростого дня. Из предложенных мною напитков выбрали кофе без сахара. Между тем постоянно нас убеждают, что кофе вреден…

Петр Царьков: Да, страхи о кофе продолжают существовать. Однако в последнее время проведено множество исследований, которые показали, что кофе приблизительно в полтора раза снижает риск заболевания раком толстой кишки.

Раз уж упомянули рак толстой кишки: "интимность" недуга не способствует ранней диагностике и лечению?

Петр Царьков: К сожалению. Многие почему-то думают, что рак обязательно должен себя проявить. Прямо сразу, как только появился, якобы заявляют о себе боли, кровь должна пойти. В анализах должны быть отклонения. И вот тогда надо идти к врачу. А если ничего не болит и самочувствие нормальное, то зачем? Знакомые рассуждения?

Наверняка многие себя узнали.

Петр Царьков: Большая опухоль внутри кишки появляется не на пустом месте. Она вырастает из полипа. Это доброкачественное и в целом безобидное образование, напоминающее грибочек. Полип безобиден ровно до того момента, пока внутри него не начинают расти раковые клетки. От появления полипа до перерождения его в рак может пройти более десяти лет. И самое страшное в этой истории — то, что в кишечнике нет болевых рецепторов. Человек не чувствует, что внутри него растут полипы, из полипов образуются опухоли и тоже растут, и дают метастазы, и захватывают организм. Люди месяцами и годами могут ничего не чувствовать. На ранних стадиях рак толстой кишки полностью бессимптомен.

Что же делать?

Инна Тулина: Выполнить колоноскопию и удалить все полипы. Не дать им шанс превратиться в рак. Нельзя ждать симптомов опухоли. Когда уже и кровит, и болит, и в анализах непорядок, это значит, что спасти человека вряд ли удастся. Слишком запущенным будет заболевание. Поэтому колоноскопию надо делать всем при малейших нарушениях пищеварения, даже молодым людям.

До сих пор перед глазами мой 43-летний пациент, крепкий симпатичный человек. Стал болеть живот, вздутие, нарушение стула. Как ответственно относящийся к своему здоровью человек он обратился к гастроэнтерологу. Держал строгую диету, принимал лекарства. Но лучше не становилось. Прошел месяц. Пациент сам решил пройти колоноскопию. Врач так и не предложил это исследование — наверное, подумал, что у сорокалетних рака не бывает. А у еще молодого человека — большая опухоль толстой кишки. Как оказалось после операции, уже третьей стадии. Сейчас этот пациент проходит химиотерапию. И очень сожалеет, что не сделал колоноскопию раньше.

Это как призыв: всем после сорока лет надо пройти колоноскопию?

Инна Тулина: Совершенно верно. Отпраздновал день рождения — и добро пожаловать на колоноскопию. Это единственный метод не просто диагностики, есть опухоль или нет опухоли. Удаление тех же полипов — настоящий способ профилактики рака толстой кишки.

Но колоноскопия — это же ужас!

Петр Царьков: Пример, который описала Инна Андреевна, показывает, что так, увы, думают даже некоторые врачи. И не предлагают своим пациентам пройти колоноскопию. Парадоксально: не предлагают потому, что сами боятся этой процедуры, думают, что она невыносимо болезненна. Но это не так! Я в своей жизни делал колоноскопию несколько раз. И Инна Андреевна делала. Человеку делают укол, и он всю процедуру спит, ничего не чувствует. Это называется внутривенной седацией, или медикаментозным сном. Такой сон и колоноскопия могут спасти вам жизнь.

Инна Тулина: У скольких благодаря сну обнаружили рак на ранней стадии! И они, пройдя лечение, выздоровели. Да, возможно полностью выздороветь от рака толстой кишки. Но при условии, что опухоль выявлена в самом начале ее развития. И часто это происходит во время колоноскопии, на которую человек пошел не потому, что болит, а "просто так".

Петр Царьков: Кстати, это хороший аргумент для тех, кто боится делать колоноскопию, потому что думает: "А вдруг там что-нибудь найдут?". Пусть лучше найдут и удалят. Повторю: рак толстой кишки излечим! И чем на более ранней стадии его выявили, тем лучше он лечится. И потому не затягивайте с колоноскопией. Подумайте о своих близких, которых вы можете потерять, или близкие потеряют вас из-за какого-то ложного стыда перед врачом или боязни колоноскопии.

Инна Тулина: Разговор об интиме необходим.

Инна Андреевна, учитывая столь интимный вопрос, как врачу вести себя с пациентами?

Инна Тулина: Во-первых, я искренне благодарю людей за то, что они решились прийти. Для многих мужчин это просто подвиг. Во-вторых, стараюсь сочувствовать пациентам, войти в их положение, не обвинять их. Понимаю, какие смешанные чувства они испытывают. Это и стыд обнажиться, и стыд за то, что затянул с обращением к доктору, и стыд за "неправильный" образ жизни и недостаточное внимание к своему здоровью.

Долой стыд?

Инна Тулина: Ни в коем случае! Иначе будут совершаться любые проступки, и не будет за них стыдно. А вот стыд в нашем кабинете неуместен. Наша область врачевания доказывает, что в любые времена доверие, взаимопонимание, сочувствие не уходят. Даже становятся более востребованными.

Вот и минобороны учредило медаль "За помощь и милосердие", которую вам вручили.

Инна Тулина: Это не только по отношению к пациентам. Врачи должны быть открыты и для своих коллег. Вместе с Петром Владимировичем мы проводим обучающие мероприятия для врачей нашей страны, в том числе на новых территориях. Обучаем проведению скрининга, диагностики рака толстой кишки и его лечению. Да, основное место в успешном излечении от рака кишечника более ста лет прочно занимает хирургия. Качественно выполненная операция может навсегда избавить от онкологической беды.

Петр Царьков: Пятнадцать лет назад мы с Инной Андреевной придумали и впервые провели международную конференцию, которую назвали Российской школой колоректальной хирургии. Теперь каждый год она собирает более полутора тысяч врачей. А на первую собралось всего двести. Мы пригласили мировую звезду в хирургии рака прямой кишки — профессора из Великобритании Билла Хилда, который кардинально поменял технику операции, и это удвоило эффективность лечения. Хирурги стали оперировать по-новому. И стало выздоравливать от рака в два раза больше пациентов. Не благодаря химиотерапии, не благодаря лучевой терапии, а благодаря качественной операции.

Мы провели много школ, мастер-классов, вебинаров, на которых выросла современная элита российской колопроктологии. Выпускники Российской школы колоректальной хирургии руководят отделениями в региональных онкодиспансерах, областных больницах, возглавляют ведущие клиники и даже министерства здравоохранения регионов. Горжусь, что уровень колоректальной хирургии в России по сравнению с другими развитыми странами мира — очень высокий. Спасение таких пациентов — теперь привилегия не только столицы, но и всех крупных городов страны.

И роботы, и искусственный интеллект не заменят хирургов-колопроктологов?

Инна Тулина: Развитие компьютерных технологий доказывает истины, которые никогда не уйдут. Человеку нужен человек. Тот, кто сможет выслушать, понять причину болезни и вылечить. Особенно когда это касается таких деликатных областей. Каждый день в операционной мы применяем достижения техники, технологий. Но думать, рассчитывать и, самое главное, нести ответственность за результат — это привилегия врача. А современные технологии помогают лучше лечить серьезные заболевания. Например, искусственный интеллект сейчас начинают применять для помощи врачам-эндоскопистам. Разработаны первые программы, которые прямо во время колоноскопии "подсвечивают" полипы, чтобы врач случайно их не пропустил. Это заметно снижает человеческий фактор при выполнении важного исследования.

Коллектив нашей кафедры вместе с разработчиками из Новосибирска и "Сколково" работает над созданием программы искусственного интеллекта для более точной диагностики воспалительных заболеваний кишечника. Это первая в мире программа, которая уже помогает врачам во время колоноскопии лучше выявлять и язвенный колит, и болезнь Крона. Такие заболевания очень опасны. И важно дать в руки врачам в каждом лечебном учреждении, в самом отдаленном регионе надежный интеллектуальный инструмент улучшения их диагностики.

Петр Владимирович, рекомендация нашим читателям?

Петр Царьков: Не нужно стыдиться заботиться о своем здоровье. Нужно стыдиться упустить время и возможность не заболеть раком. Это очень по-мужски: повернуться лицом к возможным проблемам и срубить их на корню. И когда мы говорим: "Интим предлагать", мы предлагаем вам не уходить от откровенного разговора о своем здоровье.