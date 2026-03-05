«Мисс Евразия 2025» рассказала, как поддерживать красивую форму

Существует мнение, что отказ от сладостей и фастфуда — вопрос силы воли. На самом деле резкое исключение "быстрых радостей" может спровоцировать синдром отмены. Почему это происходит и как пройти такой период без срывов, рассказала модель, блогер и обладательница титулов "Мисс Туризм 2025" и "Королева Евразии 2025" Анна Ковенкова.

© Соцсети

В разговоре с MK.RU модель рассказала, что первое время отказ от сахара, булочек и быстрых перекусов у нее сопровождался раздражительностью, перепадами настроения, навязчивыми мыслями о сладком и упадком энергии.

С научной точки зрения это объясняется тем, что сахар и ультрапереработанные продукты воздействуют на дофаминовую систему, поэтому когда привычный источник "быстрых" эмоций исчезает, организм требует вернуть его. Кроме того, важную роль играют скачки глюкозы, формирующие постоянную тягу к сладкому.

Во время эмоциональной нагрузки, усталости и стресса желание съесть сладкое увеличивается, и это нормальная реакция организма.

Эффективным будет постепенное сокращение количества сахара. Для стабильного уровня энергии необходимо выстроить рацион с достаточным количеством белка, сложных углеводов и жиров.

Не менее значимо — изменить привычки. Например, фастфуд заменить на полноценный прием пищи, а сладкое — на прогулку или спорт. Такой подход поможет сформировать долгосрочные полезные привычки.

