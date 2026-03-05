Определены продукты, которые лучше всего снижают «плохой» холестерин

Избыток липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — главный враг сосудов. Он приводит к образованию атеросклеротических бляшек и сужению артерий. Но снизить уровень «плохого» холестерина можно с помощью правильного питания. Ольга Тарасова, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского Университета, назвала самые эффективные продукты.

© Чемпионат.com

Растворимая клетчатка (пектины, бета-глюканы, псиллиум) — безусловный лидер. Она работает как губка: в кишечнике гель из клетчатки связывает желчные кислоты, и печени приходится забирать холестерин из крови, чтобы производить новые. Главные источники: овсянка, ячмень, бобовые, яблоки, груши, цитрусовые, морковь, баклажаны, льняное семя и псиллиум.

На втором месте по эффективности — полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3). Они встраиваются в клеточные мембраны, улучшают липидный обмен и снижают уровень триглицеридов.

Третье место доктор отводит фитостеролам и станолам — растительным веществам, которые структурно похожи на холестерин и конкурируют с ним за всасывание в кишечнике. Они содержатся в растительных маслах, орехах и семенах, а также в специализированных продуктах, обогащённых стеринами (некоторые йогурты и спреды). Кроме того, снизить ЛПНП помогает соевый белок.