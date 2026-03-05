Что происходит с организмом весной и как себя поддержать

Весна — серьезное испытание для организма. Из-за изменения погодных условий в это время года люди могут столкнуться с обострением хронических заболеваний, психических расстройств и даже всплеском алкогольных психозов, предупреждают эксперты. Подробнее о том, что происходит с организмом весной и как облегчить свое состояние, — в материале «Вечерней Москвы».

Что происходит с организмом весной

Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, в зимнее время года внутренние ресурсы человека истощаются:

возникает дефицит витаминов — организм не получает необходимого количества полезных веществ из еды, потому что фрукты и овощи, выращенные в теплице, по своим свойствам уступают тем, что росли в открытом грунте;

ослабевает иммунитет — отсутствие источников необходимых витаминов ведет к сбоям в организме;

страдает качество сна — зимой циркадные ритмы нарушаются, днем организм вырабатывает больше мелатонина, чем ночью, из-за чего человек чувствует постоянную сонливость;

снижается двигательная активность — некомфортные погодные условия и постоянная сонливость отбивают желание заниматься спортом.

«Все это ведет к тому, что к началу весны организм человека ослабевает и становится уязвимым», — резюмировала доктор.

Кроме того, могут обостриться сразу несколько групп заболеваний, предупредила терапевт, особенно хронические. Среди них болезни:

суставов (артриты, артрозы);

сосудов;

кожи (псориаз, экзема, дерматиты);

ЖКТ (особенно при хронической язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки, гастритах);

почек.

Что происходит с психикой

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что изменение светового дня и скачки атмосферного давления в весенний период особенно опасны для людей, склонных к психическим расстройствам.

«В таких условиях нарушается выработка гормонов и нейромедиаторов — серотонина и дофамина, что увеличивает риск депрессивных расстройств и расстройств личности», — пояснил психиатр.

В случае обратной реакции и роста уровня дофамина есть вероятность столкнуться:

с биполярным расстройством;

тревожным расстройством;

эмоциональной нестабильностью;

бессонницей;

раздражительностью;

повышенной утомляемостью.

Что делать, чтобы поддержать себя весной

Чтобы избежать проблем со здоровьем и психикой, терапевт Чернышова порекомендовала:

проводить больше времени на улице;

соблюдать режим сна;

есть больше свежих фруктов, ягод и овощей;

отказаться от полуфабрикатов;

при наличии хронических недугов своевременно начать лекарственную терапию.

«Весной стоит чаще есть квашеную капусту, так как она содержит большое количество витамина C, который укрепляет иммунитет и предупреждает заражение сезонными заболеваниями», — добавила терапевт.

Психиатр Вилков посоветовал включить в ежедневную рутину:

медитативные практики;

физические упражнения, направленные на снижение мышечных спазмов;

соблюдать режим труда и отдыха.

«Если же человек чувствует, что не справляется со своим состоянием самостоятельно, лучше обратиться за помощью к психотерапевту. Он назначит легкие успокоительные препараты, которые снизят уровень тревоги и эмоционального напряжения», — заверил Вилков.

