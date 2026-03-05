Всплеск психозов и не только: что происходит с организмом весной и как себя поддержать
Весна — серьезное испытание для организма. Из-за изменения погодных условий в это время года люди могут столкнуться с обострением хронических заболеваний, психических расстройств и даже всплеском алкогольных психозов, предупреждают эксперты. Подробнее о том, что происходит с организмом весной и как облегчить свое состояние, — в материале «Вечерней Москвы».
Что происходит с организмом весной
Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, в зимнее время года внутренние ресурсы человека истощаются:
- возникает дефицит витаминов — организм не получает необходимого количества полезных веществ из еды, потому что фрукты и овощи, выращенные в теплице, по своим свойствам уступают тем, что росли в открытом грунте;
- ослабевает иммунитет — отсутствие источников необходимых витаминов ведет к сбоям в организме;
- страдает качество сна — зимой циркадные ритмы нарушаются, днем организм вырабатывает больше мелатонина, чем ночью, из-за чего человек чувствует постоянную сонливость;
- снижается двигательная активность — некомфортные погодные условия и постоянная сонливость отбивают желание заниматься спортом.
«Все это ведет к тому, что к началу весны организм человека ослабевает и становится уязвимым», — резюмировала доктор.
Кроме того, могут обостриться сразу несколько групп заболеваний, предупредила терапевт, особенно хронические. Среди них болезни:
- суставов (артриты, артрозы);
- сосудов;
- кожи (псориаз, экзема, дерматиты);
- ЖКТ (особенно при хронической язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки, гастритах);
- почек.
Что происходит с психикой
Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что изменение светового дня и скачки атмосферного давления в весенний период особенно опасны для людей, склонных к психическим расстройствам.
«В таких условиях нарушается выработка гормонов и нейромедиаторов — серотонина и дофамина, что увеличивает риск депрессивных расстройств и расстройств личности», — пояснил психиатр.
В случае обратной реакции и роста уровня дофамина есть вероятность столкнуться:
- с биполярным расстройством;
- тревожным расстройством;
- эмоциональной нестабильностью;
- бессонницей;
- раздражительностью;
- повышенной утомляемостью.
Что делать, чтобы поддержать себя весной
Чтобы избежать проблем со здоровьем и психикой, терапевт Чернышова порекомендовала:
- проводить больше времени на улице;
- соблюдать режим сна;
- есть больше свежих фруктов, ягод и овощей;
- отказаться от полуфабрикатов;
- при наличии хронических недугов своевременно начать лекарственную терапию.
«Весной стоит чаще есть квашеную капусту, так как она содержит большое количество витамина C, который укрепляет иммунитет и предупреждает заражение сезонными заболеваниями», — добавила терапевт.
Психиатр Вилков посоветовал включить в ежедневную рутину:
- медитативные практики;
- физические упражнения, направленные на снижение мышечных спазмов;
- соблюдать режим труда и отдыха.
«Если же человек чувствует, что не справляется со своим состоянием самостоятельно, лучше обратиться за помощью к психотерапевту. Он назначит легкие успокоительные препараты, которые снизят уровень тревоги и эмоционального напряжения», — заверил Вилков.
Также в беседе с «ВМ» специалисты рассказали, почему возникает весеннее обострение и как распознать это состояние у окружающих людей.