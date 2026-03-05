Диетолог объяснила, чем опасен переизбыток соли в рационе

Переизбыток соли в рационе задерживает жидкость, повышает давление, разрушает кости, вредит почкам, желудку и сосудам, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Марият Мухина.

«Соль задерживает воду, что вызывает задержку жидкости в организме. Это вызывает отёчность тканей, повышает объём крови в кровотоке, а это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце, давление на кровеносные сосуды», — отметила эксперт.

Она дополнила, что избыток соли также способствует вымыванию кальция из костей, перегружает почки, раздражает слизистую желудка, вызывает хроническую усталость и нарушение концентрации, способствует образованию атеросклеротических бляшек и перегружает поджелудочную железу.

«Физиологическая норма потребления любых солей для взрослого человека — не более 5 г в день (примерно одна чайная ложка). В эту норму входит не только соль, которую добавляют в блюда, но и натрий, уже содержащийся в продуктах. Для людей с гипертонией, диабетом, хронической болезнью почек, ожирением, отёками и некоторыми заболеваниями сердца и сосудов норма ниже — менее 3 г в день. Больным гипертонической болезнью иногда рекомендуют потреблять не более 1 г соли в день», — поделилась врач.

По её словам, лидерами по содержанию соли являются продукты, где натрий является консервантом: солёная рыба, сырокопчёная колбаса, сыры, соевый соус, консервы, солёные закуски (чипсы, сухарики), полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления, хлеб и соусы.

«Соль содержится в мясе, рыбе, яйцах даже без добавления. Например, мясные блюда, приготовленные без соли, уже содержат около 3—4 г», — объяснила диетолог.

К признакам избытка соли в организме она отнесла повышение артериального давления, головные боли (особенно в области лба или затылка), болевые симптомы в сердце, аритмию, сухость во рту и жажду, отёки, боль в почках и частое мочеиспускание, а также метеоризм.

Для снижения потребления соли собеседница RT посоветовала солить блюда перед едой, а не при готовке, отказаться от полуфабрикатов и солёных закусок, промывать соленья, выбирать продукты без добавления соли, использовать альтернативные усилители вкуса, отдавать предпочтение морской соли или соли с пониженным содержанием натрия, а также есть продукты с калием (бананы, шпинат), которые выводят излишки соли.

«Снижение потребления соли на 2,5 г в день может уменьшить риск сердечно-сосудистых катастроф на 20%», — заключила она.

Ранее врач назвал орехи, которые чаще приводят к аллергическим реакциям.