Пять идей для досуга пожилых, которые помогут сохранить психику и здоровье

Выход на пенсию часто сужает мир человека до размера квартиры, и долгое сидение дома может привести к апатии и ухудшению здоровья. Однако дом – это не клетка, а место для интересных и полезных занятий. Важно подобрать деятельность, соответствующую темпераменту, физическим возможностям и интересам пожилого человека.

1. Работа руками успокаивает нервы и структурирует мысли, а также помогает предотвратить возрастные изменения мозга.

Вязание и шитье. Даже если женщина никогда не вязала, это можно освоить. Работа с мелкими деталями задействует те участки мозга, которые обычно простаивают. Выбирайте яркую пряжу, чтобы результат выглядел стильно.

Скрапбукинг. Предложите сделать семейный альбом с фотографиями, вышивкой и ленточками. Это занятие пробудит воспоминания и принесет удовольствие.

Алмазная мозаика или вышивка лентами. Эти техники требуют усидчивости, но результаты получаются яркими и быстрыми. Готовые работы можно оформить в рамку и гордиться ими.

2. Даже мужчин можно увлечь готовкой с помощью современных технологий.

Кулинарные эксперименты. Предложите не просто сварить суп, а приготовить блюдо из детства или что-то экзотическое, например, узбекский плов или итальянскую пасту. Поиск рецепта – уже увлекательное занятие.

Кухонные гаджеты. Мультиварка, йогуртница или мороженица упрощают жизнь.

Заготовки. Заморозьте ягоды или высушите грибы, купленные на рынке. Перебирание и фасовка – успокаивающий ритуал.

3. Пожилым людям, которым тяжело ездить на участок, можно выращивать растения в квартире. Это занятие помогает одиноким людям найти объект заботы.

Мини-огород. Лук, укроп, петрушка и салат быстро растут на подоконнике. Можно также посадить комнатные помидоры черри или декоративный перец, а наблюдение за растениями улучшает настроение.

Цветоводство. Покупка необычных цветов (орхидей, цитрусовых) и уход за ними может доставить массу удовольствия, а пересадка, рыхление и подкормка полезны для здоровья.

4. Мозг, как мышцы, без нагрузки стареет. Для его поддержания нужны регулярные тренировки.

Настольные игры. Шашки, шахматы, лото, домино, пазлы на 500 деталей.

Чтение и обсуждение: Электронная книга с крупным шрифтом или мини-книжный клуб.

5. Движение важно для здоровья. В домашних условиях его легко обеспечить, передает Общественная служба новостей.