Медики спасли рабочему руку, которую размозжило станком

На Урале врачи спасли мужчине руку, которую размозжило в станке. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.

Инцидент произошел в начале февраля на одном из заводов города Артемовского. Левая рука мужчины оказалась зажата в механизме, который размозжил ее. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные разрывы сухожилий и мышц, открытый перелом лучевой кости. Конечность висела на лоскуте мягких тканей.

Пострадавшего с большой кровопотерей доставили в больницу, где хирурги провели пациенту остеосинтез аппаратом внешней фиксации и сохранили руку. Все функции кисти, вопреки тяжести повреждений, удалось восстановить.

Сейчас пациент восстанавливается дома. Вскоре ему предстоит второй этап лечения — аппарат заменят на конструкцию Илизарова для длительной фиксации.

Ранее в Альметьевске кабина грузовика раздавила рабочего, прижав к стене.