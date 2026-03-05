Почему так сильно хочется есть именно вечером

Часто при похудении люди жалуются на то, что весь день легко придерживались правильного питания и не испытывали сильного чувства голода, а вечером у них возникало сильное чувство голода. Проблема — в долгом временном промежутке между обедом и ужином, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского Юлия Атаманова.

«Очень часто в начале нашей работы с пациентами в дневниках питания вижу: идеальный завтрак, обед, а вечером все, как в тумане. Самая очевидная причина: промежуток между обедом и ужином больше 5–6 часов. С точки зрения физиологии голод возникает каждые 3–4 часа. Это не сильное чувство голода, оно позволяет совершать осознанный выбор еды и регулировать размер порции. Но с каждым часом чувство голода нарастает, и чем больше промежуток между приемами пищи, тем сильнее голод и риск переесть», — объяснила доктор.

По словам Атамановой, на работе люди могут не замечать чувство голода и спокойно работать по 6–7 часов без еды, периодически заглушая голод кофе.