Врач объяснил, реально ли с помощью упражнений избавиться от плоскостопия

Травматолог АО «Медицина» Николай Бацаленко рассказал в беседе с «Чемпионатом», возможно ли с помощью упражнений избавиться от плоскостопия. По его словам, регулярная гимнастика укрепляет мышцы, поддерживающие своды стопы.

Эксперт рекомендовал попробовать следующее:

собирание мелких предметов пальцами ног;

«катание» мяча или бутылки стопой;

подъём на носки с акцентом на внешний край стопы;

упражнение «короткая стопа» — активация внутренней мышцы, поднимающей продольный свод;

ходьба босиком по неровным поверхностям (песок, галька, трава) — при отсутствии противопоказаний.