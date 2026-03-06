Диетолог рассказала, какими сладостями можно заменить конфеты

Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала о сладких продуктах, которые приносят организму определенную пользу. Это натуральные кондитерские изделия на основе фруктового пюре, пишет Pravda.ru.

«Пастила и зефир - это мастхев для спортсменов, представляющий собой быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Они используются как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена. За счет отсутствия жира такие сладости быстрее усваиваются», - назвала диетолог две полезные сладости.

Она отметила, что для производства зефира и пастилы используются яблочное пюре, яичный белок, а также пектин или агар-агар - природные загустители. Они могут улучшать работу кишечника и подпитывают организм микроэлементами. Так как в них нет тяжелых жиров, то пастила и зефир становятся незаменимыми для ведущих активный образ жизни.

В этих продуктах содержится достаточно глюкозы и углеводов, не создающих чувства тяжести. Однако, чтобы зефир и пастила были действительно полезны, нужно при покупке внимательно изучить этикетку. В продукте не должно быть искусственных добавок, которые нивелируют его пользу.

Софья Кованова подчеркнула, что между употреблением глюкозы и физической активностью необходим баланс. Качественные сладости вполне могут его поддерживать при грамотном включении в рацион питания.