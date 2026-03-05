Терапевт рассказала, как женщинам адаптировать рацион к весне

Скорректировать питание и обеспечить достаточный уровень физической активности необходимо женщинам, чтобы восполнить ресурсы, вернуть энергию и укрепить иммунитет после зимы. Об этом ТАСС рассказала научный сотрудник, к.м.н., кардиолог, терапевт Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Феофанова.

"Зимние месяцы - одна из возможных причин развития дефицитов витаминов и минеральных веществ у женщин, что может проявиться повышенной утомляемостью, снижением переносимости привычных физических и умственных нагрузок, снижением защитных функций организма. Чтобы восполнить ресурсы, вернуть энергию и укрепить иммунитет, нужно позаботиться о своем питании и достаточном уровне физической активности", - сказала Феофанова.

Говоря о принципах правильного рациона, она прежде всего рекомендовала сделать его разнообразным, есть разные группы продуктов, овощи и фрукты разных цветов. Также эксперт советовала не переедать, ограничить количество потребляемой соли и сахара, не пропускать время приема пищи, поддерживать водный баланс, использовать разные варианты приготовления блюд.

Кроме того, по словам Феофановой, необходимо контролировать потребление белков, жиров и углеводов, пищевых волокон (цельные злаки, отруби, овощи, фрукты, сухофрукты, льняное семя), жидкости, вводить в свой рацион источники витаминов и минеральных веществ. Важно обратить внимание на витамин С (шиповник, черная смородина (замороженные ягоды), облепиха (замороженные ягоды), сладкий перец, киви, брюссельская капуста), жирорастворимые витамины семейства А и Е - (молочные продукты (сыр и молоко), яйца, рыба и морепродукты, масла, сладкий перец, листовые зеленые овощи, овощи оранжевого цвета (морковь, тыква, батат), авокадо, манго, семена и орехи), витамин D (морская жирная рыба, яйца, сливочное масло, продукты, обогащенные витамином (йогурт)), цинк и селен (морепродукты, говядина и субпродукты (печень), семечки, кунжут, орех бразильский, яйца).