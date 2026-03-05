Врач раскрыл тайную опасность популярного фрукта

Бананы нельзя есть людям, имеющим заболевания почек и сахарный диабет. Об этом журналистам Андрей Тяжельников.

Несмотря на большую насыщенность витаминами, бананы имеют ряд строгих противопоказаний. Некоторым категориям людей рекомендуется полностью исключить или значительно снизить потребление этого лакомства. Например, людям с заболеваниями почек, поскольку бананы являются рекордсменами по содержанию калия, выводящегося почками.

«При хронической болезни почек или гиперкалиемии (избытке калия в крови) этот фрукт может усугубить состояние», — отметил Тяжельников.

По словам врача, также пациентам с сахарным диабетом нежелательно есть перезрелые желтые бананы с коричневыми пятнами. В этих плодах крахмал полностью превращается в простые сахара, которые вызывают резкий скачок глюкозы в крови.

По некоторым данным, из-за способности сгущать кровь бананы не советуют при варикозном расширении вен, тромбофлебите и после инфарктов, подчеркнул собеседник.

