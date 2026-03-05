$77.890.75

Врач раскрыл тайную опасность популярного фрукта

Бананы нельзя есть людям, имеющим заболевания почек и сахарный диабет. Об этом журналистам Андрей Тяжельников.

© Global Look Press

Несмотря на большую насыщенность витаминами, бананы имеют ряд строгих противопоказаний. Некоторым категориям людей рекомендуется полностью исключить или значительно снизить потребление этого лакомства. Например, людям с заболеваниями почек, поскольку бананы являются рекордсменами по содержанию калия, выводящегося почками.

«При хронической болезни почек или гиперкалиемии (избытке калия в крови) этот фрукт может усугубить состояние», — отметил Тяжельников.

По словам врача, также пациентам с сахарным диабетом нежелательно есть перезрелые желтые бананы с коричневыми пятнами. В этих плодах крахмал полностью превращается в простые сахара, которые вызывают резкий скачок глюкозы в крови.

По некоторым данным, из-за способности сгущать кровь бананы не советуют при варикозном расширении вен, тромбофлебите и после инфарктов, подчеркнул собеседник.

