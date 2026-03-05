Почему не стоит ложиться спать после 23 часов

Врач Сара Марин предупредила, что привычка ложиться спать после 23 часов является опасной для здоровья. Ее слова приводит издание El Confidencial.

Как пояснила Марин, если поздно ложиться спать, то уже в первую неделю повысится раздражительность и появится усталость. Эти симптомы хоть и не являются опасными сами по себе, но указывают на то, что организм начал давать сбой, подчеркнула специалистка.

Со второй недели позднего отхода ко сну мышцы будут плохо восстанавливаться и снизится физическая работоспособность, предупредила доктор. К третьей неделе негативные последствия уже начнут влиять на головной мозг: ускорится его старение, а также повысится риск возникновения нейродегенеративных заболеваний.

Потом в организме возникнет общий дисбаланс, добавила Марин. К примеру, из-за гормональной перестройки у человека повысится аппетит и, следовательно, появится лишний вес. Другими негативными последствиями позднего отхода ко сну медик назвала проблемы с пищеварением, снижение иммунной защиты организма и ухудшение настроения.

