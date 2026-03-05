Гастроэнтеролог оценил полезность разных видов разгрузочных дней

После праздников многим знакомо это состояние: тяжесть, вздутие, усталость, утром есть не хочется, но внутри ощущение перебора. И рука тянется к радикальному решению — устроить разгрузочный день. На воде, на яблоках, на кефире. Кажется, что за сутки организм очистится и все станет легче, рассказывает врач гастроэнтеролог Рустем Садыков, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог и иммунолог, автор семи патентов и более пятидесяти научных публикаций, руководитель и сооснователь научной компании AlfaBiom.

Если смотреть на это с точки зрения гастроэнтерологии, картина не такая простая. ЖКТ — не мотор, который можно выключить на паузу. Он работает постоянно: даже когда человек не ест, кишечник обновляет клетки, поддерживает микрофлору, регулирует иммунные реакции. Вопрос не в том, нужен ли ему отдых, а в том, что для него поддержка, а что — стресс.

Самый жесткий вариант — день на воде. Логика понятна: нет еды — нет нагрузки. На практике при полном голодании снижается выработка желчи и ферментов, желчный пузырь сокращается хуже, желчь может застаиваться. Слизистая получает меньше питательных веществ, а микробиота — меньше волокон, которыми питается. Ощущение легкости на следующий день чаще связано просто с отсутствием объема пищи, а не с каким-то «очищением».

Яблочный день выглядит здоровее: клетчатка, пектины, натуральный продукт. Но если яблоки становятся единственной едой на сутки, кишечник получает ударную дозу фруктозы и органических кислот. У многих это заканчивается вздутием, урчанием, диареей или изжогой. Пектины полезны, но работают они при регулярном умеренном поступлении, а не в формате монодиеты.

Кефирный день — самый мягкий из популярных вариантов. Кефир легко усваивается, содержит белок и живые микроорганизмы, мягко стимулирует перистальтику. Поэтому после него действительно может стать легче. Но при лактазной недостаточности или чувствительном кишечнике и он способен вызвать дискомфорт. И в любом случае один продукт на весь день — это перекос.

Главная проблема идеи разгрузки в том, что за ней часто стоит желание «исправить» переедание резким ограничением. Но кишечник не живет по принципу наказания. Ему важнее ритм и предсказуемость. Намного полезнее на несколько дней уменьшить порции, вернуться к простой теплой пище, добавить легкий белок, мягкую клетчатку и пить воду без крайностей.

Если говорить о разумном варианте, то разгрузочный день скорее похож на щадящий режим. Утром — теплая вода и овсянка без сахара, днем — овощной суп и немного рыбы или индейки, вечером — тушеные овощи и легкий белок. Без голодания, без фруктовых монодиет, без сладких соков и алкоголя.

