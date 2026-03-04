Назван неочевидный провокатор нескольких видов рака

Изжога может привести к серьезным проблемам со здоровьем и спровоцировать развитие рака, если ее не лечить, предупредила онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. Об этой опасности она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Хроническая изжога приводит к постоянному забросу содержимого желудка в верхние отделы пищеварительного тракта. Это, в свою очередь, провоцирует раздражение его слизистых оболочек и возникновение в них воспалительных процессов. При отсутствии лечения такое состояние способно вызывать изменения в клетках тканей, что повышает риск развития злокачественных новообразований не только пищевода, но и других соседних областей горла, например, гортани», — объяснила врач.

При этом риск развития рака гортани и пищевода значительно увеличивает сочетание курения и хронической изжоги. Специалистка объяснила, что совокупность негативного влияния вредных химических соединений, таких как смолы и никотин, и постоянного воспалительного процесса, вызванного изжогой, создает благоприятную среду для развития злокачественных изменений в тканях гортани.

По словам доктора, если изжога возникает от двух раз в неделю, необходимо обратиться к гастроэнтерологу, чтобы выяснить первопричину и назначить необходимое лечение.

