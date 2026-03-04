Врач назвал минимальную паузу между беременностями

Для женского организма безопаснее всего рожать детей до 30 лет, репродуктивные возможности у мужчин бесконечны, хотя качество спермограммы сейчас в десять раз ниже, чем в начале XX века, заявил НСН хирург-уролог Андрей Убогий.

Ранее акушер-гинеколог и депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что с 22 до 27 лет женщина «спокойно» может родить троих детей. Видео с ее высказыванием опубликовал паблик UTV во «ВКонтакте». Парламентарий также заявила, что у мужчин репродуктивное здоровье бесконечное. Уролог подтвердил ее слова.

«Гораздо более травмирующим было бы рождение детей после 30 лет. Так что тут нужно следовать природе и традициям. За пять лет можно и четверых родить. Жена Александра Пушкина за шесть лет жизни с ним родила четверых здоровых, прекрасных детей и был один выкидыш - то есть было пять беременностей. Это традиционное отношение к родам, но в любом случае более правильно, безопасно, более соответствует женской природе рождение детей в молодом возрасте. Годичный интервал между беременностями и родами вполне позволяет пройти следующую беременность и роды благополучно», - подтвердил Убогий.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, перерыв между родами и следующей беременностью должен составлять полтора-два года.

При этом, уточнил медик, репродуктивные возможности мужчин теоретически можно назвать бесконечными, однако качество спермограммы с каждым десятилетием падает.

«Репродуктивные возможности бесконечны. В нормальной сперме, в каждой дозе эякулята у мужчины сотни миллионов сперматозоидов. То есть теоретически одной эякуляцией он может оставить сотню миллионов потомков. Теоретически, конечно. В этом смысле у мужчин запас генетических возможностей почти безграничен. Но совершенно другой вопрос, что мужское здоровье падает, качество спермограммы чудовищно сокращается с каждым десятилетием. Недаром нормальные показатели спермограммы Всемирная организация здравоохранения чуть не каждые 10 лет понижает вдвое. Норма - это средний показатель, который сейчас раз в десять раз ниже, чем был в начале XX века», - добавил Убогий.

Число бесплодных россиян соответствует общемировой статистике, при этом распределение причин бесплодия примерно равномерное между мужскими и женскими факторами. Об этом заявила ранее НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.