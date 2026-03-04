Как быстро музыка в наушниках может повредить слух

Прослушивание музыки на максимальной громкости до 105 децибел в наушниках может вызвать нарушения слуха за полчаса, предупреждает собеседница «Газеты.Ru», врач, доцент кафедры оториноларингологии им. Преображенского Пироговского университета Юлия Левина.

Почти половина (48%) молодых людей и 24% подростков во всем мире рискуют потерять слух из-за громкого прослушивания музыки — это более миллиарда человек во всем мире, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Но важно понимать, что пока ВОЗ говорит только о риске, а не о том, что треть населения планеты обязательно станет глухими. И степень этого риска зависит от длительности прослушивания, расстояния до источника звука и его интенсивности. Так, нахождение около интенсивного звука в 100–105 дБ может повредить слух уже через 15–30 минут. Это связано с повреждением клеток внутреннего уха, которые преобразуют звуковые колебания в электрические импульсы, достигающие коры головного мозга», — объяснила врач.

Однако даже при относительно низкой громкости длительная нагрузка на органы слуха может негативно сказываться. Для наушников-вкладышей специалисты рекомендуют ограничить прослушивание одним часом в день на уровне громкости не выше 60% от максимальной.

Самое страшное, по мнению врачей, в том, что эффект воздействия звука носит кумулятивный характер, неблагоприятные изменения в органе слуха накапливаются постепенно. Человек долгое время может не замечать снижения слуха и обращается за медицинской помощью, только когда появляется субъективный шум в ушах, значительно снижается восприятие речи.