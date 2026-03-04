Женщина похудела на 24 килограмма из-за фотографии на электросамокате

Жительница города Эксетер, Великобритания, Рут Кинг рассказала, как ей удалось сбросить 24 килограмма и обрести уверенность в себе. Ее историей делится Daily Mail.

По словам 30-летней Кинг, долгое время она вела малоподвижный образ жизни и питалась вредной пищей: покупала готовые продукты и жирные и сладкие перекусы. При этом она работала медиком, поэтому осознавала, какие проблемы со здоровьем у нее могут быть из-за лишнего веса.

Переломным моментом, как вспоминает женщина, стала фотография, сделанная в октябре 2022 года. На ней Кинг стояла на электросамокате. По словам женщины, ей стало так стыдно от увиденного, что она твердо решила похудеть. На тот момент она весила 86 килограммов.

Сначала Кинг думала, что справится сама, но в итоге наняла тренера. В первые месяцы женщина проходила по восемь тысяч шагов в день и три раза в неделю посещала силовые тренировки. Постепенно она становилась выносливее и сильнее. Кинг занялась бегом и в феврале 2023 года смогла пробежать полумарафон.

По совету тренера, она изменила свое питание. Она научилась составлять меню на неделю вперед и заранее готовить все блюда. Женщина объяснила, что еда, ожидающая ее в холодильнике, останавливала ее от покупки нездоровых перекусов.

«У меня сложилось мышление, сосредотачивающееся на качестве топлива, которое я поставляю своему телу, и поэтому я перестала тянуться к вредной еде», — объяснила она.

Важным секретом своего похудения Кинг назвала окружение. Ее поддерживали муж, родители и друзья, а сестра даже стала ходить вместе с ней в спортзал. Кроме того, во время похудения женщина нашла новых друзей, которые тоже сбрасывали лишний вес. Разговоры с ними помогали ей не сдаваться.

«Я наконец стала той женщиной, которой всегда мечтала быть, и знаю, что моя 80-летняя версия будет благодарна за то, как я забочусь о себе сейчас», — отметила Кинг.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Джулия Сидвелл сбросила 48 килограммов за полтора года. Она рассказала, что решилась похудеть, увидев неудачную фотографию с рождественской вечеринки.