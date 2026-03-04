Диетолог назвал самый вредный вид конфет

От употребления некоторых конфет нужно воздержаться даже тем, у кого нет проблем со здоровьем, заявила диетолог-нутрициолог София Кованова. Самый вредный вид конфет она назвала в разговоре с aif.ru.

© Lenta.ru

По словам Ковановой, никому не рекомендуется есть конфеты, содержащие фруктозу, сиропы, гидрогенизированные жиры и большое количество добавок.

«Тут нет зависимости, есть ли у человека диабет или ожирение, такие конфеты не принесут пользы никому», — заверила врач.

Специалистка также порекомендовала выбирать продукты с простым и чистым составом. По словам диетолога, их влияние на здоровье предсказуемее.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова посоветовала есть кабачки и цуккини, чтобы сохранить молодость и здоровье. По ее словам, эти овощи полезены для пищеварения, сосудов и сердца.